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Генконсульство Беларуси планируют открыть во Владивостоке
Генеральное консульство Беларуси планируется открыть во Владивостоке. Об этом шла речь на встрече посла нашей страны в России с губернатором Приморского края. Договорились о пакетных поставках белорусской техники, создании совместного деревообрабатывающего производства.
Обсуждалось также подключение наших компаний к масштабным судостроительным проектам в Приморье. Такая задача поставлена лидерами двух стран.
Отдельно рассмотрели вопрос выделения земли под строительство торговой площадки белорусских товаров в Приморье. В целом в дипмиссии отмечают высокую конкуренцию среди российских регионов за право открыть белорусский Первый национальный торговый дом.
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