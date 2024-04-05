Генконсульство Беларуси планируют открыть во Владивостоке

Генеральное консульство Беларуси планируется открыть во Владивостоке. Об этом шла речь на встрече посла нашей страны в России с губернатором Приморского края. Договорились о пакетных поставках белорусской техники, создании совместного деревообрабатывающего производства.

Обсуждалось также подключение наших компаний к масштабным судостроительным проектам в Приморье. Такая задача поставлена лидерами двух стран.



Отдельно рассмотрели вопрос выделения земли под строительство торговой площадки белорусских товаров в Приморье. В целом в дипмиссии отмечают высокую конкуренцию среди российских регионов за право открыть белорусский Первый национальный торговый дом.