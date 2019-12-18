География международного партнерства БелАЗ расширяется

В январе-ноябре наша техника поставлялась в 47 стран мира. По словам аналитиков, наибольший удельный вес во внешнеторговом обороте занимают Россия (почти 67%), Великобритания (11%), Украина (свыше 5%), а также Узбекистан и США. Лидирующее же место в общем объеме отгрузки занимают 110-130-тонные карьерные самосвалы.