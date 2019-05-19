Противоречий в ЕС накопилось немало, да и сама система управления Союзом, по мнению граждан, требует перестройки. Когда все решается на верху, а депутаты решения лишь утверждают - не совсем такой парламентский плюрализм представляют себе жители свободной Европы. Но если европейцам в целом еще предстоит сделать свой выбор, то немецкие политики, похоже, определились в приоритетах. В последние годы в диалоге Минска и Берлина заметна активизация контактов, особенно на политическом уровне.



Высокотехнологичная Германия в пятерке важнейших торговых и инвестиционных партнеров Беларуси. Общий товарооборот стабильно плюсует последние пару лет. Заметно увеличились инвестиции в белорусскую экономику. Серьезные компании создают у нас свои производственные площадки, в том числе в индустриальном парке "Великий камень".



Концерн "Дуйспорт", например, логистический оператор крупнейшего речного порта Европы, не стал откладывать в долгий ящик и вошел в состав акционеров компании по развитию парка. Вообще, интерес германского бизнеса к Беларуси только растет.



На лето и осень намечена череда визитов - от министров до руководства Федерального союза малого и среднего бизнеса Германии. Способствовать интенсивности контактов - задача правительства и бизнеса, а также дипкорпуса. Завершение срока полномочий посла этой страны стало поводом окинуть взглядом двустороннее сотрудничество.



После того как в 2016 прагматичная Германия поддержала решения об отмене большинства антибелорусских ограничительных мер ЕС, разговаривать стало проще. Александр Лукашенко в присущей ему манере открытости призывал убирать и незримые "экономические заборы", которые не помогают нашему сотрудничеству.