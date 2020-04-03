3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ГКИ запускает интернет-площадку по продаже неиспользуемой госсобственности
Информация о продаже госсобственности, которая не используется или используется неэффективно, будет регулярно размещаться на сайте Госкомимущества в формате специальной интернет-площадки. Пользователи узнают, что продается, а что предлагается к безвозмездной передаче или аренде. Новый порядок опубликования обязательных извещений о проведении аукционов в отношении имущества, находящегося в государственной собственности, а также земельных участков вступил в силу со 2 апреля. На сайте Госкомимущества - объекты республиканской собственности. На сайтах облисполкомов и сайте столичной мэрии - информацию о земельных участках и объектах коммунальной собственности.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП