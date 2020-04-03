ГКИ запускает интернет-площадку по продаже неиспользуемой госсобственности

Информация о продаже госсобственности, которая не используется или используется неэффективно, будет регулярно размещаться на сайте Госкомимущества в формате специальной интернет-площадки. Пользователи узнают, что продается, а что предлагается к безвозмездной передаче или аренде. Новый порядок опубликования обязательных извещений о проведении аукционов в отношении имущества, находящегося в государственной собственности, а также земельных участков вступил в силу со 2 апреля. На сайте Госкомимущества - объекты республиканской собственности. На сайтах облисполкомов и сайте столичной мэрии - информацию о земельных участках и объектах коммунальной собственности.