ГКНТ: сегодня государство видит перспективные направления и концентрирует там свои финансовые ресурсы

На сегодняшний день основными точками роста экономики и науки являются микро-, наноэлектроника, приборостроение, фармация, электротранспорт. Об этом в ток-шоу "Экономическая среда" рассказала заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Татьяна Столярова.

Рост экономики возможен только при поддержке высокотехнологичного сектора. "В Беларуси этому уделяется особое внимание на уровне государства. У нас приняты такие меры, как постановление правительства об утверждении перечня товаров, разработчикам которых предоставляются льготы. В нашей стране особый акцент делается на технологиях высоких укладов (5-го и 6-го). Сегодня отечественные проекты, основанные на технологиях 5-го и 6-го техукладов, финансируются за счет средств Республиканского централизованного инвестиционного фонда на безвозвратной основе. Зарубежные технологии 5-го и 6-го техукладов финансируются за счет средств БИФ на льготной основе, все остальные проекты - на возмездной основе. Такие проекты включены в государственную программу информационного развития. Это один из мощных элементов финансирования, поддержки научной сферы", - пояснила Татьяна Столярова.

Госпрограмма включает около 80 инновационных проектов, 44 % которых это проекты, относящиеся к 5-му и 6-му технологическим укладам, и на их финансирование предусмотрено около 70 % от финансирования всей программы. "Это говорит о том, что сегодня государство видит перспективные направления и концентрирует там свои финансовые ресурсы", - пояснила зампредседателя ГКНТ.

Еще одним мощным механизмом поддержки техносферы со стороны является реализация научно-технических программ. "В этой пятилетке их реализуется 14, - рассказала Татьяна Столярова. - Все отраслевые органы госуправления, все госзаказчики могут участвовать в этих программах, могут получать инновационный продукт при реализации этих программ, получать финансирование на реализацию своих проектов".