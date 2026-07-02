Глава Нацбанка: Не надо бояться новых форм расчетов и платежных систем

Беларусь делится своим опытом создания правовой базы для работы криптобанков, а Россия заявляет о готовности широко использовать цифровой рубль. 2 июля в Санкт-Петербурге на Финансовом конгрессе говорили про современные тренды и инновации для банковского сектора и трансформацию платежных систем.

На конгрессе в Санкт-Петербурге говорили о формировании многополярного финансового мира. Ведь современная система находится под влиянием геополитических и социально-экономических факторов, которые подрывают ее стабильность и эффективную работу. Поэтому важно искать альтернативные пути для экономического роста.

И это движение уже идет. Мы переходим все больше в расчетах со странами-партнерами на национальные валюты. Формируем собственные платежные системы. Беларусь призывает вместе создавать инструменты для согласованных проектов, которые обеспечат финансовую автономию развивающихся экономик.

Хассан Масса Яссин, исполняющий директор центрального банка Джибути:

"В условиях, когда мир столкнулся с поистине глобальным кризисом, затрагивающим все континенты, я считаю это весьма позитивным явлением. Мы не можем полагаться исключительно на какую-то одну систему. Сегодня организации формируются на региональном и континентальном уровнях. На общеконтинентальном уровне Афрэксимбанк внедряет систему мгновенных платежей, объединяющих различные африканские страны. На мой взгляд, появление такой системы можно только приветствовать".

"Больше нужно взаимодействовать на уровне государственных структур, потому что если говорить про ШОС, БРИКС и их взаимодействие, санкции, безусловно, исключили крупные банки однозначно. И остаются возможности только у небольших банков, которые несанкционные. Но при этом иностранные партнеры к небольшим банкам относятся так же, как и раньше. Т. е. маленький капитал, неизвестность, соответственно, неохотно идут на контакт. И в этом случае очень полезны встречи, организованные правительством или Центробанком, целевые поездки, общение с центральными банками тех стран, через которые можно проводить платежи", - отметил Дмитрий Онегин, председатель правления коммерческого банка (Россия).

Мировая финансовая система переживает фундаментальную трансформацию. Ведь доверие к прежней многие потеряли. Про это говорил 2 июля глава Нацбанка Беларуси. Отмечая, что справедливое мироустройство невозможно без сильных центров технологического роста.

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:

"Сейчас мы признаем, что складывается многополярный финансовый мир, а не только политический. Складываются различные расчетные, платежные системы. Государственные, межгосударственные, частные набирают все больше оборота. Поэтому сейчас очень важно не быть излишне консервативными. Всегда финансовая система более консервативна, чем политическая даже. Но общее мнение таково, что сейчас надо отходить от традиционного консерватизма. При всем том, что необходимо тщательно следить за рынком, как регулятор за участниками платежного рынка, агентами, в то же время надо не бояться новых форм расчетов, новых платежных систем".

Все больший вес набирают такие объединения, как БРИКС и ШОС. Например, доля стран БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности уже достигла 40 %, в то время как показатели "Большой семерки", ниже 29 %.

"Мы участвуем впервые. Для нас очень важно, чтобы часть таких площадок, которые способствуют развитию мультистороннего сотрудничества многополярного мира, что открывает для таких стран, как Никарагуа, больше возможностей для банковского и финансового обмена, позволяет нам развивать торговлю, инвестиции и все формы сотрудничества с дружественными странами, особенно с Россией и Беларусью. С Беларусью у нас отношения братства, стратегического партнерства. У нас есть кредитные линии, по которым приобретается техника для дорожного обслуживания, уборки городов, для строительства. Это позволяет нам улучшать условия жизни народа Никарагуа и продвигать бренды и технологии Беларуси, - прокомментировал Лауреано Ортего Марильо, спецпредставитель сопрезидентов Никарагуа по отношениям с Беларусью. - От имени нашего правительства мы хотим выразить особую благодарность Президенту Александру Лукашенко за его приоритетное внимание к развитию двустороннего сотрудничества с Республикой Никарагуа".

Сотрудничество с Никарагуа развивается активно. Три года назад с визитом в Минске был президент этой страны. За это время мы заключили контракты на поставку нашей техники - от грузовой до сельскохозяйственной. 2 июля на финансовом форуме подписали и меморандум о сотрудничестве Нацбанка и правительства Никарагуа. Переговоры также были с руководством центробанков России и Египта.

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:

"Конечно, цель у всех одна - это развитие двусторонних отношений, развитие экономических проектов совместных и координация деятельности или действий банковских систем в условиях наличия незаконных ограничений, санкций с той либо другой стороны. Поэтому все мы понимаем, что несмотря ни на что надо работать, финансовые системы должны обслуживать торговые потоки, инвестиционные проекты".

Живой интерес на Финансовом конгрессе и к нашей правовой базе по работе криптобанков и условиям их открытия. Сделать удобной работу с криптовалютами для всех участников рынка - над этим работают Центробанк России и Нацбанк Беларуси.