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Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко посетил Слоним
Уровень жизни и зарплат, развитие отдельных предприятий и всего города. Достижения районного центра и проблемы простых людей сегодня в центре внимания Главы Администрации Президента. Игорь Сергеенко с рабочей поездкой сегодня посетил Слоним. Первой точкой стала камвольно-прядильная фабрика. Производство ориентировано на экспорт в страны Евразийского союза, прежде всего в Россию.
Рынок легкой промышленности у соседей огромный и насыщенный, приходится конкурировать и с местными, и с азиатскими компаниями. В планах покорить европейский. Тем самым открыть новые рынки сбыта. Но для этого сначала провести модернизацию.
Ситуация не только на предприятии, но и во всем городе стала центральной темой общения Игоря Сергеенко с коллективом. Работники просили отремонтировать инфекционное отделение больницы и улучшить транспортное сообщение с отдаленными от центра районами. О благоустройстве и не только продолжили говорить и на картонно-бумажном заводе. Ему, к слову, уже более двух веков. "Альбертин" чувствует себя уверенно все благодаря диверсификации поставок. Во время пандемии производство не останавливали. Здесь работали круглосуточно в три смены. По итогам года выручка должна увеличиться по сравнению с прошлым. И это пример для других. Именно благодаря таким предприятиям и их вкладу в местный бюджет город может развиваться.
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