Глава Администрации Президента провел личный прием граждан в Шарковщинском районе

АПК Витебской области: развитие сырьевых зон

Также Игорь Сергеенко сегодня ознакомился с деятельностью Глубокского агропромышленного объединения, которое возглавляет молочно-консервный комбинат. Указом Президента полгода назад в Витебской области создано 7 сельскохозяйственных холдингов. Под крылом Глубокского комбината 27 предприятий. Они расположены на территории четырех районов и представляют собой полную цепочку от поля до прилавка. Цель - загрузка перерабатывающих предприятий через развитие собственных сырьевых зон. Так, мощности Глубокского мясокомбината, входящего в агропромышленное объединение, из-за нехватки сырья используются всего на 50%. Но последние полгода цифры растут.

Валерий Лаппо, директор Глубокского мясокомбината:

"В доверительное управление нам передали комбикормовый завод и два свинокомплекса. До конца года мы планируем нарастить объемы производства свинины, увеличить поголовье скота - довести его до 37 тысяч. На сегодняшний день предприятие загружено на 54%. На следующий год планируем, что с созданием данной сырьевой зоны до 70-75% увеличим мощности производства".



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