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Глава Администрации Президента провел личный прием граждан в Шарковщинском районе

АПК Витебской области: развитие сырьевых зон

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Также Игорь Сергеенко сегодня ознакомился с деятельностью Глубокского агропромышленного объединения, которое возглавляет молочно-консервный комбинат. Указом Президента полгода назад в Витебской области создано 7 сельскохозяйственных холдингов. Под крылом Глубокского комбината 27 предприятий. Они расположены на территории четырех районов и представляют собой полную цепочку от поля до прилавка. Цель - загрузка перерабатывающих предприятий через развитие собственных сырьевых зон. Так, мощности Глубокского мясокомбината, входящего в агропромышленное объединение, из-за нехватки сырья используются всего на 50%. Но последние полгода цифры растут.

Валерий Лаппо, директор Глубокского мясокомбината:

"В доверительное управление нам передали комбикормовый завод и два свинокомплекса. До конца года мы планируем нарастить объемы производства свинины, увеличить поголовье скота - довести его до 37 тысяч. На сегодняшний день предприятие загружено на 54%. На следующий год планируем, что с созданием данной сырьевой зоны до 70-75% увеличим мощности производства".

Реконструкция старых ферм: экономно и эффективно

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В районе ведут модернизацию и двух животноводческих объектов - фермы по откорму скота в деревне Голубичи и молочно-товарного комплекса на полторы тысячи голов - в Квачах. Здесь будет представлен полный цикл производства молока класса экстра. Этим объектам - несколько десятилетий, однако грамотный подход позволяет, не вкладывая огромных средств, получить современные помещения для содержания животных.

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