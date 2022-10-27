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Глава Беллегпрома в проекте "Вопрос номер 1" в субботу, 29 октября, в 19:00 на "Беларусь 1"
Александр Лукашенко ситуацию в легкой промышленности держит на постоянном контроле: все-таки легпром - одна из ведущих отраслей экономики страны. По уровню потребления и вовсе на втором месте после продовольственной. Не удивительно, что доклад во Дворце Независимости "масштабировался" в совещание с детальным разбором ситуации. Корреспонденты "Беларусь 1" также решили посмотреть на тему шире, и сегодняшний разговор у Президента покажут со всеми подробностями, выехав на предприятия и в магазины с главой Беллегпрома Татьяной Лугиной. А работу всей отрасли журналисты проанализируют в проекте "Вопрос номер 1" в субботу, 29 октября, в 19 часов на "Беларусь 1".
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