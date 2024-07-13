Глава Чувашии рассказал, в каких сферах регион может активно сотрудничать с Беларусью

Беларусь открыта к сотрудничеству. И готова налаживать культурные связи, научные контакты или экономическое партнерство. Регионы России - тому пример. У нас нет закрытых тем. А все, о чем договариваемся, выполняем: Беларусь держит марку надежного союзника.

Такое партнерство делает нас более сильными и технологически независимыми. На будущей неделе к нам едет очередная российская делегация - из Чувашии.

Накануне визита губернатор края Олег Николаев рассказал, в каких сферах регион может активно сотрудничать с Беларусью.

Олег Николаев подчеркнул, несомненно, надо наращивать присутствие по тем направлениям, по которым уже есть традиционно сильные совместные позиции.





"Мы знаем, что в Беларуси очень хорошие компетенции по производству троллейбусов и других видов общественного, грузового и специального транспорта. Сегодня имеются хорошие наработки, мы используем очень много комплектующих наших белорусских партеров и это направление будет только развиваться", - добавил губернатор.

Очень перспективными являются использование искусственного интеллекта, разработка цифровых платформ для техник чувашских тракторов, БЕЛАЗов, экскаваторов, которые бы позволили синхронизировать деятельность и обеспечивать их дистанционное управление. Соответствующие соглашения уже подписаны, и работы ведутся.