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Глава Чувашии рассказал, в каких сферах регион может активно сотрудничать с Беларусью

Беларусь открыта к сотрудничеству. И готова налаживать культурные связи, научные контакты или экономическое партнерство. Регионы России - тому пример. У нас нет закрытых тем. А все, о чем договариваемся, выполняем: Беларусь держит марку надежного союзника.

Такое партнерство делает нас более сильными и технологически независимыми. На будущей неделе к нам едет очередная российская делегация - из Чувашии.
Накануне визита губернатор края Олег Николаев рассказал, в каких сферах регион может активно сотрудничать с Беларусью.

Олег Николаев подчеркнул, несомненно, надо наращивать присутствие по тем направлениям, по которым уже есть традиционно сильные совместные позиции.


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"Мы знаем, что в Беларуси очень хорошие компетенции по производству троллейбусов и других видов общественного, грузового и специального транспорта. Сегодня имеются хорошие наработки, мы используем очень много комплектующих наших белорусских партеров и это направление будет только развиваться", - добавил губернатор.

Очень перспективными являются использование искусственного интеллекта, разработка цифровых платформ для техник чувашских тракторов, БЕЛАЗов, экскаваторов, которые бы позволили синхронизировать деятельность и обеспечивать их дистанционное управление. Соответствующие соглашения уже подписаны, и работы ведутся.

"Следующее перспективное направление - это станкостроение (их объединение, обеспечение взаимосвязи позволило бы выйти на конечную конкретную продукцию) несомненно, робототехника, которая сегодня имеет важное значение для решения задач повышения производительности труда, и беспилотные технологии, которые, скорее всего, через некоторое время станут практически обыденностью во многих сферах жизни", - подытожил глава края.

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