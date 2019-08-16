Глава государства находится с рабочей поездкой в Стародорожском районе Минской области

Акцент на ход уборочной кампании: несмотря на нестабильную погоду, время для аграриев действительно жаркое. Принципиальная задача в таких сложных условиях не потерять ни колоска. Именно поэтому такое внимание Президент уделяет соблюдению культуры земледелия, планированию грамотной стратегии организации уборочной. Главе государства доложили о том, что в регионе осталось убрать примерно пять процентов колосовых и зерновых площадей. Отметим, по плану в нынешнем году в стране должны собрать более девяти миллионов тонн зерна.

