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Глава государства находится с рабочей поездкой в Стародорожском районе Минской области

Акцент на ход уборочной кампании: несмотря на нестабильную погоду, время для аграриев действительно жаркое. Принципиальная задача в таких сложных условиях не потерять ни колоска. Именно поэтому такое внимание Президент уделяет соблюдению культуры земледелия, планированию грамотной стратегии организации уборочной. Главе государства доложили о том, что в регионе осталось убрать примерно пять процентов колосовых и зерновых площадей. Отметим, по плану в нынешнем году в стране должны собрать более девяти миллионов тонн зерна.


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Также Александр Лукашенко посетил животноводческую ферму "Шапчицы-агро". Белорусский лидер обратил внимание на ситуацию с массовым падежом скота. В конце года будет подсчитано количество погибших голов в каждой области и в целом по стране. По данному вопросу - фактам вопиющей бесхозяйственности - Президент обещает серьезные разбирательства. Так, в прошлом году только в Минской области погибло около двадцати тысяч голов крупного рогатого скота. Подробности рабочей поездки Главы государства в наших следующих выпусках.

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