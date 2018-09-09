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Глава МИД доложил Президенту о росте в 20% по экспорту товаров и услуг
В целом же, усилия, направленные на развитие внешней торговли, в этом году дали почти 20-процентный рост по экспорту товаров и услуг. Об этом стало известно по итогам доклада главы МИД Владимира Макея Президенту. На встрече во Дворце Независимости обсуждали развитие отношений с Евразийским и Европейским союзами, график международных встреч и, конечно, итоги внешнеэкономической деятельности. Президент напомнил, что приоритетом номер один остается экономика, а ее основа - это экспорт.
В первом полугодии белорусская продукция поставлялась в 171 государство. За неполный 2018 экспорт принес более 20 миллиардов долларов. Укрепляется сотрудничество с географическими соседями, а также партнерами по дальней дуге и коллегами по международным объединениям. На долю ЕАЭС приходится свыше 40% белорусского экспорта. Работать приходится в непростых условиях. Об этом глава белорусской дипломатии рассказал по итогам встречи в проекте "Разговор у Президента". Говоря о мировой конъюнктуре, Владимир Макей в качестве положительного фактора отметил экономический подъем практически во всех регионах и странах. Но при этом хватает и негативных моментов, которые уж точно не помогают продвижению белорусского экспорта.
Еще предстоит наращивать долю высокотехнологичной продукции в белорусском экспорте. Сейчас показатель не превышает 2,5%. Не удается пока достичь и диверсификации экспорта по формуле 30-30-30 - в равных долях на рынки ЕАЭС, ЕС и стран дальней дуги.
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