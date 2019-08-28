Глава МИД Турции: турецкие инвесторы готовы развивать свою деятельность в Беларуси

То, что реализацию договоренностей на высшем уровне Беларусь и Турция продолжат, Мевлют Чавушоглу подтвердил и на встрече в МИД нашей страны со своим коллегой Владимиром Макеем. По его словам, турецкие инвесторы, а также представители крупного бизнеса готовы развивать свою деятельность в Беларуси. В ближайшее время пройдет ряд встреч и переговоров, которые направлены на расширение экономического и инвестиционного сотрудничества между странами. По поручению глав государств была создана рабочая группа по развитию торговли. Первое ее заседание намечено на сентябрь.