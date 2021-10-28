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Глава Минстройархитектуры об увеличении производственных мощностей на одном из предприятий холдинга "Белмедстекло"
Решение о создании Белорусской стекольной компании было верным. Так считают в белорусском правительстве. Повысилась эффективность предприятий за счет централизации процессов закупок и продаж. Например, за девять месяцев экономия превысила полмиллиарда долларов. И это позволит получать более высокую рентабельность.
К тому же все предприятия холдинга будут работать в рамках единой стратегии развития. Это даст возможность избежать параллельных затрат и четко выстроить продуктовые линейки - где, что и на какой площадке будет производиться. Напомним, холдинг был создан год назад. И сегодня к более сильным игрокам подтягиваются слабые. Модернизация помогает вывести на новый уровень готовые товары и увеличить объемы производства. Ведь в условиях жесткой конкуренции на мировом строительном рынке структура некоторых отечественных предприятий - производителей стекла оказалась неприспособленной к новым условиям внешней среды. Поэтому сегодня на первое место выходит проблема управления стекольной промышленностью как единой корпоративной структурой, а не отдельными предприятиями.
О том, насколько увеличатся производственные мощности на одном из предприятий холдинга "Белмедстекло" в Борисове, наш корреспондент Светлана Лукьянюк поговорила с главой Минстройархитектуры. Здесь до нового года полностью введут в строй новый цех. Сейчас идет наладка оборудования.
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