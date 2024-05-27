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Глава "МТЗ-Татарстан" рассказал о продажах компании, конкурентах и производстве беспилотных тракторов
Сообща с российскими регионами Беларусь обеспечивает и технологический суверенитет. Это хорошо заметно на примере техники. Санкции стимулировали собственное производство, союзное плечо в поставках комплектующих.
Россия стала закупать больше наших машин. А мы развивать принцип мультибрендовых центров, представляющих всю линейку техники. Один из таких (и его ставят в пример) работает в Татарстане. Это успешный пример активного продвижения под ключ с полным обслуживанием наших машин. Как сегодня идут продажи? С кем конкурирует наша техника и как не потерять рынок? В се это Ольга Анищенко узнала у главы торгово-производственной компании "МТЗ-Татарстан" Алмаза Ахметова.
Сам факт того, что мы здесь находимся, это лишнее подтверждение, что проект состоялся. Нашей компании 21 год. Более 20 тыс. произведенных тракторов, свыше 70 тыс. реализованных тракторов за весь период. Техника "Беларус" - это техника, проверенная временем, многие сравнивают ее с автоматом Калашникова. Тому подтверждение - показатели. За 2023 год мы реализовали свыше 4,5 тыс. единиц техники, в этом году у нас динамика положительная.
"В нашем центре представлена практически вся линейка белорусской продукции. Это Минский тракторный завод, Минский моторный завод, Гомсельмаш, МАЗ и так далее. Все они здесь представлены в одной точке. Это позволяет клиенту получить полный пакет услуг", - заявил Алмаз Ахметов.
Гендиректор МТЗ-Татарстан отметил, что совместно с МТЗ стоит задача обеспечения доступности техники. Одно из направлений - локализация. "Конечный потребитель сможет приобретать технику на более выгодных, льготных условиях", - сказал Алмаз Ахметов.
Сейчас конкуренция растет, в том числе и Китай наступает на пятки. Но МТЗ, по словам главы компании, не потерял свои позиции и продолжает их укреплять: "Белорусская техника отличается качеством, мы делаем упор на параметры "цена - качество", ведь клиент выбирает по этим параметрам".
МТЗ-Татарстан также планирует построить распределительный центр запчастей для белорусской техники. Это один из этапов обеспечения клиентов надежными, оригинальными, качественными запасными частями. Развиваются и интернет-продажи, что позволяет потребителям заказать как технику, так и запасные части не выходя из дома.
Также Алмаз Ахметов отметил, что к концу 2024 года компания планирует запустить серийное производство беспилотных мини-тракторов. Такие трактора уже существуют, задача компании в том, чтобы обеспечить доступность данной техники.
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