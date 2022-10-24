Глава Нацбанка Беларуси дал совет британским коллегам

"Что касается наших коллег и ситуации, которая складывается (про Великобританию), я выскажу свою точку зрения. Дело в том, что финансовая сфера требует очень аккуратного отношения. И если обещают народу снизить налоги, увеличить расходы бюджета, то должно быть понимание, откуда эти деньги возьмутся. Если же нет понимания, откуда деньги возьмутся, просто не надо обещать. А инвесторы - они опытные, они это все прекрасно понимают, начинают реагировать, идет давление на рынок. Инвесторы уходят. Дисбаланс (складывается. - Прим. БелТА) на валютном рынке. Естественно, обесценивание национальной валюты. К финансам просто нужно относиться ответственно", - сказал глава Нацбанка Беларуси.