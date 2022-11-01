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Глава ОПЕК заявил о грядущей рецессии в Европе

Европейские страны с высокой вероятностью ждет рецессия - такой прогноз на будущее дал генеральный секретарь ОПЕК. Он также не исключил аналогичного развития событий и для США. Глава организации пояснил, что экономический спад повлечет за собой снижение спроса на нефть. Именно поэтому в октябре страны ОПЕК решили действовать на опережение и сократили добычу черного золота.

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