Глава ОПЕК заявил о грядущей рецессии в Европе

Европейские страны с высокой вероятностью ждет рецессия - такой прогноз на будущее дал генеральный секретарь ОПЕК. Он также не исключил аналогичного развития событий и для США. Глава организации пояснил, что экономический спад повлечет за собой снижение спроса на нефть. Именно поэтому в октябре страны ОПЕК решили действовать на опережение и сократили добычу черного золота.