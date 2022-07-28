Глава Пермского края о сотрудничестве с Беларусью: Торговля - хорошо, но опираться нужно на промкооперацию

В экономическом сотрудничестве Пермского края с Беларусью нужно опираться прежде всего на промышленную кооперацию. Об этом заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает БелТА.



"Вы совершенно правы, когда говорите о том, что сегодняшние экономические вызовы, которые стоят перед нашими странами, требуют от нас дополнительных импульсов по консолидации, - сказал глава российского региона, обращаясь к белорусскому лидеру. - Совместная торговля - это хорошо, но промышленная кооперация - это та основа, на которую мы должны опираться".

Говоря о перспективах промышленной кооперации, Дмитрий Махонин упомянул о строительной сфере. Он рассказал, что в Пермском крае реализуются проекты по реновации жилья, обновлению жилищно-коммунального хозяйства. "У нас есть потребность в 1,7 тыс. лифтов для замены старого оборудования. Мы увеличиваем темпы жилищного строительства уже третий год подряд, будем выходить на 1,5 млн кв.м жилья, а это дополнительные объемы по лифтам", - отметил он. В этой связи губернатор озвучил предложение по локализации производства отдельных комплектующих для белорусского лифтового оборудования в Пермском крае, что позволит расширить поставки в целом на российский рынок. "Мы считаем, что сегодняшние экономические реалии - это окно возможностей. У нас и мозги стали немножко по-другому работать, мы стали друг на друга чаще обращать внимание, что правильно и хорошо", - подчеркнул глава региона.