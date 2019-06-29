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Глава Таджикистана побывал на Минском тракторном заводе
Накануне во Дворце Независимости состоялись переговоры Александра Лукашенко и Эмомали Рахмона. Лидер Таджикистана находится в Беларуси с официальным визитом. Встречи политиков регулярны и очень результативны. Все намеченные договоренности выполняются в срок. Пример тому - громкие проекты: сады белорусско-таджикской дружбы и совместные предприятия по сборке тракторов и выпуску молочной продукции. Теперь странам будет проще воплощать амбициозные планы, ведь установлен новый уровень взаимодействия. Теперь Минск и Душанбе - стратегические партнеры. У стран есть дорожная карта сотрудничества до 2020 года, но по итогам визита она обновлена. Подписаны 11 документов, активизирующих межрегиональное, инновационное и взаимодействие в АПК. Кроме того наша страна готова передавать свои технологии и обучать кадры по различным направлениям как в Беларуси, так и Таджикистане.
На память о встрече политики обменялись подарками. Среди них от белорусского лидера и сувениры II Европейских игр: панно, эксклюзивный набор шоколада и талисман состязаний - лисенок Лесик. Кстати, Эмомали Рахмон будет присутствовать на церемонии закрытия спортивного форума.
Сегодня глава Таджикистана побывал на Минском тракторном заводе. Эмомали Рахмон посетил выставочную площадку. Политику продемонстрировали лучшие образцы отечественной техники. По итогам достигнут ряд договоренностей. В частности, Беларусь планирует поставить в Таджикистан 150 электробусов и 1 000 тракторов. Подробности в наших следующих выпусках.
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