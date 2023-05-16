Глава Владимирской области России: Беларусь является давним и надежным партнером

Беларусь и Россия идут по пути усиления регионального сотрудничества. Как было сказано сегодня нашим Президентом на встрече с губернатором Владимирской области, здесь открыта широкая дорога! И Лукашенко, и Путин всегда говорят о необходимости углубления интеграции, производственной кооперации и импортозамещении. Регионы сигнал слышат. Оттого и зачастили к нам делегации из разных российских областей. В этот раз - активные переговоры с Владимирской. В торговле с ней, несмотря на не самое простое время, идем на рекорд. Какие возможности готовы дальше использовать на благо Беларуси и России? Наталья Бреус о главных интересах.

От Минска до Москвы 700 километров. Еще буквально 200 - и вы во Владимире. По российским меркам - рукой подать. И уж если активно контачим с Приморьем и Сахалином на краю континента, то тут уж сам бог велел. Владимир называют воротами Золотого кольца России. Регион славится своими историческими местами.

О том, что и сейчас в истории наших стран ответственный момент, владимирский губернатор на встрече с белорусским Президентом скажет не случайно. В сложное время живем. Это точно. Но скрепы есть - на том и стоим, усиливая и торговые связи. С этого и начнут.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Побеждать настроены и на экономическом фронте. И в этом плане первый визит в Беларусь в статусе губернатора для Александра Авдеева может стать знаковым. Судим об этом и по насыщенной повестке. В делегации даже посетовали, что жесткий тайминг и переговоры нон-стоп и Минск не позволяют толком увидеть. Но туристического в этом визите точно мизер. Тем более что планку требований для губернаторов и правительства лидеры держат высоко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Вы знаете, у нас неплохо получается. Даже больше того, что мы ожидали, - сказал белорусский лидер. - Считаю, в этом в первую очередь должны быть заинтересованы руководители регионов и предприятий, потому что вы на месте, там, с людьми".

Все, что необходимо было принять и подписать главами государств, правительствами в основном сделано, констатировал Александр Лукашенко.

"Открыта широкая дорога для того, чтобы реализовать те задумки, которые мы предполагали в сфере двустороннего сотрудничества".

Александр Авдеев, губернатор Владимирской области России:

Еще чуть-чуть - и Беларусь с Владимирской областью возьмут планку в полмиллиарда долларов в торговле. В прошлом году было меньше, но и 400 рекорд. Неплохо, учитывая, что порой не с каждым государством так получается. И раз уж сотрудничество набирает обороты, важно не сбавлять темп. Так называемый виш-лист у партнеров - приличный.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

По его словам, Владимирская область также может рассчитывать на сотрудничество с Беларусью в ряде сфер, в том числе по поставкам племенного скота, мелиоративной техники. В нашей стране, в свою очередь, хорошо знают и используют продукцию химической промышленности, машиностроения и станкостроения, продукты питания из российского региона. "Отечественная пассажирская, грузовая, сельскохозяйственная, коммунальная, дорожно-строительная техника, лифтовое оборудование отвечают уровню мировых стандартов. Их качество и надежность проверены многолетней эксплуатацией. Модельный ряд и ассортимент постоянно обновляются. Поэтому - к вашим услугам. Мы вам покажем все то, что вас интересует. Надеюсь, в ходе своего пребывания в Беларуси вы с коллегами определитесь, что именно из техники сегодня Владимирской области необходимо, и мы в кратчайшие сроки поставим эту технику вам". Александр Лукашенко также обратил внимание на схожесть Беларуси и Владимирской области, что является надежным фундаментом для развития двустороннего взаимодействия: "Это родная наша область, она такая, как Беларусь. Знаем, что вы не супербогатые (так же, как и мы), все достается своим трудом, люди одинаковые. Поэтому у нас есть хорошая база, основа для нашего сотрудничества. Всегда к этому готовы".

Структура экономик нашей страны и этого российского региона похожи - опираемся на промышленность и АПК и это не во вред. Видим друг в друге не конкурентов, а помощников. Задача минимум для владимирской делегации как раз таки и нащупать абсолютно все возможности производственной кооперации.

Надежность и качество. Такую репутацию и белорусские машиностроители своим трудом зарабатывали не одно десятилетие. Сегодня это приносит свои плоды. В повестке визита делегаций обязательно значатся промышленные гранды. МАЗ, МТЗ, Амкодор и Белкоммунмаш. В этом году, например, только во Владимире задумали обновить парк техники, это сотня машин. Планируют закупки - так что присматриваются.

Правительство ориентировано на всяческое содействие развитию связей с российскими регионами. Здесь уже обсуждают, как планы воплощать в жизнь. Максимально предметно.