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Цель Минска и Екатеринбурга - покорить планку товарооборота в полмиллиарда долларов
Региональное сотрудничество - прочный фундамент двусторонних отношений. Этот тезис сегодня в очередной раз подтвердили в Минске. Масштабная кооперация в машиностроении, сельском хозяйстве, энергетике. Развитие всех этих сфер сегодня стало предметом разговора Александра Лукашенко и губернатора Свердловской области России. Кстати, товарооборот Минска и Екатеринбурга 430 миллионов долларов, показатель неплохой, но ведь в 2012 году было почти 600. Отсюда и договоренность - восстановить и увеличить торговлю в разы. А помочь в этом может промышленность, цифровой сектор и культурные связи, в которых разбирался наш политический обозреватель Алексей Волков.
В Беларусь с визитом приехал губернатор Свердловской области
Рожденный в Екатеринбурге, получивший славу в Беларуси, потомок сибирских купцов Владимир Мулявин в песнях рассказывал о вологодских письмах и заповедных напевах Беловежской пущи. Русский, который пел на белорусском, объединял своим творчеством народы. Кстати, похожий памятник как раз стоит музыканту и в бывшем Свердловске, что еще раз доказывает - две с половиной тысячи километров для близких по духу и сердцу людей не преграда.
Как песни Мулявина - симбиоз белорусской души и уральского характера, так и два монумента - созданы в тесном сотрудничестве. Приложив руку к написанию культурного наследия, легендарный песняр, кажется, предвидел, что Минску и Екатеринбургу будет о чем поговорить.
А. Лукашенко встретился с губернатором Свердловской области
"Не бояться мечтать" - программную статью с таким громким названием за авторством губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева российские политики называют не иначе, как манифестом "смелого руководителя, ставящего конкретные цели". Поэтому тон встречи Президента и главы Урала продуктивный и дружеский.
А. Лукашенко: Для Беларуси развитие отношений с российскими регионами приоритет
"Внимание, говорит Москва". Знаменитый советский императив во время войны доносился именно из свердловских гор, где стоял крупнейший радиопередатчик СССР, туда же вывозили предметы искусства и промышленность. И сегодня закованный в знаменитой уральской стали и меди Екатеринбург де-факто третий город России по уровню жизни, экономике и важности для Беларуси. Товарооборот 430 миллионов долларов, это даже не половина возможностей.
Свердловская область: карта экспорта
Дилерская сеть белорусских предприятий паутиной охватила всю Свердловскую область: от промышленных титанов МАЗ, МТЗ, Гомсельмаш до мебельных и продуктовых магазинов. Впрочем, Минск планирует разыграть еще одну экспортную триаду, среди которой и сборка двигателей для самосвалов.
Анатолий Трамбицкий, замначальника по коммерческим вопросам ОАО "БелАЗ":
"За прошлый год мы на Урал поставили более 10 единиц техники на сумму более 3 миллионов долларов. Значит, в этом году мы наращиваем объемы. Уже поставили 10 единиц техники на сумму более 8 миллионов долларов, т. е. мы почти в два раза увеличили объемы поставок. До конца года мы тоже планируем поставлять туда технику".
А ведь еще есть электробусы и строительство под ключ.
Конечно, у Беларуси есть интерес к уральским ресурсам. В недрах региона - половина таблицы Менделеева. К слову, именно заводы Екатеринбурга произвели детали для Эйфелевой башни, Статуи Свободы и британского парламента. А еще область - логистический центр, где также проходит Транссибирская магистраль, по которой, к примеру, наши лифты могут отправиться даже на Дальний Восток.
Минск и Екатеринбург - новые горизонты сотрудничества
Реальный сектор экономики сегодня без цифровой инъекции роста не покажет. Развивать направление диджитал - лейтмотив Совета делового сотрудничества двух сторон. Кстати, уже после беседы с Президентом Андрей Куйвашев встретился и с премьером Сергеем Румасом. Но по-настоящему платиновыми подобные отношения способны сделать совместная история и память.
И вот такие рычаги памяти позволяют выстраивать отношения по-честному, без хитрых глаз, зато с искренним желанием работать выгодно, дружить крепко и ругаться редко.
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