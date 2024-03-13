Главная цель Указа "О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики" - защита национальной экономики и интересов простых граждан

Ранее иностранным компаниям с долей более 25 % в предприятиях Республики Беларусь при решении ими ухода с территории Беларуси, обязательным условием отчуждения имущества являлось получение разрешения Совета Министров и уплата 25 % взноса. В результате мониторинга и практики применения законодательства, правительством были инициированы предложения скорректировать точечно некоторые нормы и их дополнить. В результате был принят Указ № 91, которым на сегодняшний день урегулирован ряд вопросов в сфере строительной, банковской, лизинговой деятельности, а также в сфере банкротства и ликвидации.

Владимир Наумович, замминистра экономики Беларуси