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Главная цель Указа "О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики" - защита национальной экономики и интересов простых граждан

Вопросы применения положений Указа "О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики" разъяснили в Совмине. Главная цель - защита национальной экономики и интересов простых граждан.

Ранее иностранным компаниям с долей более 25 % в предприятиях Республики Беларусь при решении ими ухода с территории Беларуси, обязательным условием отчуждения имущества являлось получение разрешения Совета Министров и уплата 25 % взноса. В результате мониторинга и практики применения законодательства, правительством были инициированы предложения скорректировать точечно некоторые нормы и их дополнить. В результате был принят Указ № 91, которым на сегодняшний день урегулирован ряд вопросов в сфере строительной, банковской, лизинговой деятельности, а также в сфере банкротства и ликвидации.
Владимир Наумович, замминистра экономики Беларуси

Есть новации и для обычных граждан. Иностранные застройщики, которые ведут строительство в Беларуси, смогут отчуждать жилье в пользу физических лиц в упрощенном порядке, т.е. без получения разрешения Совмина и уплаты 25-процентного взноса.

Проблема с передачей квартир в собственность гражданам ранее возникла у одного из крупных игроков рынка недвижимости. Теперь она будет решена.

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