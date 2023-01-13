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Главную угрозу для мира назвали экономисты

Эксперты подготовили традиционный доклад перед Давосским форумом. Главной угрозой для мировой экономики на ближайшие два года станет удорожание стоимости жизни.

В топе также климатические катаклизмы и геоэкономическая борьба. В силе будут и все старые риски: инфляция, социальные волнения и торговые войны. Так, уверены эксперты, начинается период низкого экономического роста.

Фото:pixabay.com

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