Главную угрозу для мира назвали экономисты

Эксперты подготовили традиционный доклад перед Давосским форумом. Главной угрозой для мировой экономики на ближайшие два года станет удорожание стоимости жизни.

В топе также климатические катаклизмы и геоэкономическая борьба. В силе будут и все старые риски: инфляция, социальные волнения и торговые войны. Так, уверены эксперты, начинается период низкого экономического роста.