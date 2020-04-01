Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 1.04.2023

В Послании народу и парламенту Лукашенко представил концентрированный взгляд на ситуацию в стране и за ее пределами. Иностранные СМИ комментируют выступление белорусского лидера.План Б: впечатления блогера от Послания. Коротченко: Размещение ядерного оружия - важный фактор для обеспечения безопасности Союзного государства. Носович: Украинский конфликт на грани новой эскалации. Политолог Алексей Беляев и депутат Сергей Клишевич - тезисы Послания. Эксперты и гости программы "Клуб редакторов" о Послании Президента. Криштапович: Международный фон был доминирующим в Послании Президента неслучайно!Рыбаков: Размещение ядерного оружия в Беларуси - ответный шаг на действия Запада.Китай призвал отказаться от санкций ради мира.В немецком бундестаге на обсуждение вынесли потенциальный План Маршалла для Украины.Безумие Запада ставит под угрозу все человечество - "По форме" с Анной Чиж-Литаш.Игорь Марзалюк об историческом ревизионизме в "Вопросе номер один".Патриоты Беларуси проводят автопробег в честь Дня единения народов Беларуси и России.Стартовал финал соревнований по хоккею среди любителей на призы Президентского спортивного клуба.Богданович: Президент ответил очень мудро, зачем обижать тех людей, которые отдали столько спорту.Антон Смольский - серебряный призер чемпионата России - 2023 в гонке с массовым стартом. Рубрика "Итоги недели".Как реагируют на Послание в интернете.Белорусы о послании Президента народу и парламенту.В Министерстве образования рассказали о реализации совместных с Россией медицинских проектов."В открытом доступе": Как справлялись с паводками в БССР