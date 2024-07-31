Главные прогнозные документы Беларуси на 2025 год рассмотрели в правительстве - какие перспективы ждут белорусскую экономику?

Какие перспективы ждут белорусскую экономику? Главные прогнозные документы страны на будущий год рассмотрели в правительстве. Это прогноз социально-экономического развития, основных направлений денежно-кредитной политики и бюджета-2025. Пакет документов традиционный. Это основные индикаторы будущего развития, на которые ориентированы все - и правительство, и руководители всех уровней, и реальный сектор.

Как отмечается, экономика будет расти. Для ВВП прогнозируют показатели даже выше нынешнего года - чуть больше 4 %. Но для этого нужно гарантировать рост экспорта и инвестиций, обеспечить контроль над инфляцией.

Что касается роста цен, правительство не снимает с себя обязательств сохранить приемлемый уровень инфляции. По итогам будущего года она не должна превысить 5 %.

Стабильная работа экономики обеспечит рост реальных денежных доходов населения. В прогнозе заложено плюс 4 %. Для реальных зарплат этот показатель выше - 4,7.

Какие еще опорные цифры в прогнозные документы закладывает правительство? Каким в первом приближении видится бюджет будущего года? И стоит ли ждать заметных изменений в налоговой политике? С подробностями корреспондент АТН Ольга Анищенко.

Традиционная летняя повестка правительства - весь пакет прогнозных документов. Заглянуть за горизонты будущего года - кабмин в деталях обсуждает главные экономические параметры, на которые реально рассчитывать в 2025-м.

Рост экономики в целом, наши доходы, инфляция, экспорт, бюджет - опираться на все эти цифры в будущей работе важно не только правительству, понимать ситуацию нужно и людям. Ведь это точно добавляет спокойствия, если Совет министров заверяет: прогноз со знаком плюс, для этого есть все основания.



Знак плюс, к слову, прочат и валовому внутреннему продукту, и зарплатам, и нашим внешним поставкам, и инвестициям - правительство и Нацбанк ориентированы на максимум. Новаций в этом нет. Санкционная реальность, как и прежде, держит в тонусе. Так что продолжаем работать в условиях мобилизации экономики, скажет премьер.





Показатели напряженные. Чего стоит лишь ВВП? В прогнозе - нескромно, выше мировых значений. И больше прогноза на нынешний год. Но как говорится, нет ничего невозможного, если соблюсти ряд условий.

Темп роста белорусской экономики в следующем году планируется на уровне 104,1 %. Для достижения этой цели в проекте заложены активное инвестиционное развитие, наращивание объема экспорта товаров и услуг и контроль над инфляцией. Внешние поставки - неизменно один из ключевых факторов устойчивости экономики. В последнее время гладко было не все. Экспортеры помнят, как падали цены на внешних рынках. Та еще ложка дегтя. Приходилось брать объемами.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

Так или иначе прирастать нужно и в будущем году. Больше 5 % - это минимум. И идти не только проторенными дорогами, где все очевидно и близко, но и укрепиться там, где пока не всегда просто и порой очень далеко. Дальняя дуга становится мейнстримом белорусского экспорта.



Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

Наш ключевой партнер - Россия, ставим задачу сохранить свое присутствие на этом рынке по основным товарам и, конечно, увеличить. Будем наращивать поставки и в страны дальней дуги, в том числе в Азию и Африку. Больше новых рынков - хороших и разных. География такая штука, что при желании не составит труда найти новых партнеров. И на Востоке, и на Западе нас знают. Сотня стран потребляет белорусское. Азиатский вектор, Африка, Ближний Восток, Латинская Америка. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

Работа на дальней дуге - это не просто визиты как дань уважения, убежден Президент. Политически нет никаких проблем. Беларусь в этом смысле говорит со своими партнерами на одном языке. Это открывает колоссальные перспективы по доступу на рынки, привлечению инвестиций, диверсификации логистики. Но надо действовать.



Факт Уровень инфляции на будущий год запланирован не более 5 %.Контроль над ценами. Правительство не снижает планку в том смысле, что инфляционных уступок в прогнозе нет. 5 % - это максимальный коридор, в который планируют уложить инфляцию. И тогда рост доходов (правительство обещает увеличение зарплат), определенно будет ощутим.







Минфин вписывает все это в бюджет-2025. Пока конкретики немного. Очевидно одно: социальная направленность главных финансовых документов сохраняется. Бюджет, как и прежние годы, планируется с дефицитом. А в приоритете инфраструктурные расходы, в частности, ремонт дорог, улиц и возведение жилья. На карандаше - зарплаты бюджетников.



Мы прилагаем усилия для выполнения главной задачи - по зарплате бюджетников. С учетом имеющихся ресурсов мы должны к концу 2025 года на планируемые параметры выйти. Так, средняя зарплата врачей к 2025 году должна составить 150 % к средней по экономике, учителей - 100 %. Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси