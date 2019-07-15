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Главные темы VI Форума регионов Беларуси и России в Санкт-Петербурге
Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства - это главная тема VI Форума регионов Беларуси и России, который уже завтра открывается в Санкт-Петербурге.
Витебская и Курская области планируют скрепить сотрудничество соглашением
Итоги Форума регионов Беларуси и России посчитают и по сумме коммерческих контрактов
В прошлом году в Могилеве это было более 500 миллионов долларов. Также союзная копилка за время проведения таких встреч пополнилась на 200 соглашений о сотрудничестве.
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