Главные темы VI Форума регионов Беларуси и России в Санкт-Петербурге

Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства - это главная тема VI Форума регионов Беларуси и России, который уже завтра открывается в Санкт-Петербурге.

В прошлом году в Могилеве это было более 500 миллионов долларов. Также союзная копилка за время проведения таких встреч пополнилась на 200 соглашений о сотрудничестве.