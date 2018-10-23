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Главный форум пищевой промышленности объединил в Минске сотни белорусских и зарубежных производителей
В активную фазу взаимодействия вступают и контакты в продовольственной отрасли двух стран. В сентябре лидеры Беларуси и Узбекистана договорились о промышленной кооперации и новых возможностях для увеличения товарооборота. Сегодня же в рамках Международной выставки-ярмарки "Продэкспо" стороны смогли
оценить совместный потенциал на уровне производителей, обменяться опытом и, конечно, лично узнать вкус национальных брендов. Беларусь - экспортно-ориентированное государство, география поставок с каждым годом расширяется. Наша продукция уже известна почти в 90 странах мира.
О тенденциях в пищевой индустрии - подробнее Виктория Антоненкова.
В этом году формат выставки изменился. Теперь основной упор - на деловую программу. И это логично. Ведь главная цель подобных мероприятий - это освоение новых рынков и заключение новых контрактов.
С серьезными намерениями на главный форум пищевой промышленности пришла кондитерская фабрика из Узбекистана. В Беларуси производители впервые, однако опыт у компании внушительный: на экспорт идет около 80 % продукции.
Марку эффективной бизнес-площадки форум держит уже более 20 лет, и каждый раз расширяет горизонты сотрудничества. В этом году состав участников пополнился и компаниями из Молдовы. Сразу шесть крупнейших экспортеров свежих и переработанных фруктов представили свою продукцию. В планах обсудить с белорусской стороной круглогодичные поставки и взаимовыгодное ценообразование, а также возможности сотрудничества. К тому же, что такой опыт у молдавских экспортеров уже есть.
В эти дни на выставке "Продэкспо" представлено все богатство отечественного молочного, мясного и хлебного рынка. И, конечно, белорусских экспонентов на форуме большинство. При этом представлены, как крупные компании, так и мелкие производители, но на экспортные возможности это никак не влияет.
География поставок расширяется каждый год. Сегодня мы экспортируем почти в 90 стран мира. Молочную продукцию знают уже в 50 государствах, мясную и хлебобулочную продукцию в 20.
Главный форум пищевой промышленности объединил в Минске около сотни белорусских и зарубежных производителей. Выставка проходит в Футбольном манеже и продлится по 26 октября. В программе образовательные семинары и конференции, многочисленные дегустации, кулинарные соревнования и профессиональные конкурсы на звание лучших кондитеров.
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