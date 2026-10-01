Главы правительств ЕАЭС прибывают на главную пленарную сессию "ИННОПРОМ. Беларусь"
Автор:Редакция news.by
В Международный выставочный центр начинают прибывать главы правительств стран ЕАЭС - участники главной пленарной сессии "ИННОПРОМ. Беларусь".
Перед началом мероприятия запланирована церемония официальной встречи, которую проводит премьер-министр Беларуси Александр Турчин. После состоится совместное фотографирование.
Также главы правительств планируют совершить небольшую экскурсию по экспозициям выставки, после чего гости направятся на пленарное заседание.
Тема предстоящей встречи - производственно-технологическая кооперация: взаимодополняющее партнерство. "Первый информационный" будет вести прямую трансляцию мероприятия. Начало запланировано на 17:30.