Главы правительств ЕАЭС прибывают на главную пленарную сессию "ИННОПРОМ. Беларусь"

В Международный выставочный центр начинают прибывать главы правительств стран ЕАЭС - участники главной пленарной сессии "ИННОПРОМ. Беларусь".

Перед началом мероприятия запланирована церемония официальной встречи, которую проводит премьер-министр Беларуси Александр Турчин. После состоится совместное фотографирование.

Также главы правительств планируют совершить небольшую экскурсию по экспозициям выставки, после чего гости направятся на пленарное заседание.

Тема предстоящей встречи - производственно-технологическая кооперация: взаимодополняющее партнерство. "Первый информационный" будет вести прямую трансляцию мероприятия. Начало запланировано на 17:30.