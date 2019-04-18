Главы зарубежных дипломатических миссий, аккредитованных в Минске, посетили Белорусско-Китайский индустриальный парк

"Великий камень" - как большие возможности для инвестирования. Главы зарубежных дипломатических миссий, аккредитованных в Минске, посетили сегодня Белорусско-Китайский индустриальный парк, чтобы ознакомиться с его экономическим потенциалом. Как отметил в ходе встречи глава МИД Беларуси Владимир Макей, понимая острую конкуренцию за инвестора на мировом рынке, наша страна создала для резидентов индустриального парка максимально приятный инвестиционный климат, гарантированный как национальным законодательством, так и специальными международными соглашениями и обязательствами.

В настоящее время резидентами парка являются около 50 компаний из Беларуси, Китая, России, Германии, Австрии, Литвы, США, Израиля, Канады. Важным шагом в развитии объекта станет проведение 2 июля на территории "Великого камня" международного форума в рамках инициативы "Один пояс и один путь". И сегодня, отвечая на вопросы журналистов, глава МИД нашей страны подтвердил, что Беларусь получила приглашение от Европейского союза на мероприятия, которые пройдут в мае в Брюсселе по случаю 10-й годовщины "Восточного партнерства". Решение о необходимости визита будет приниматься, исходя из его важности и результативности, отметил Владимир Макей.