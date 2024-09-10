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Глобальные вызовы перед возможностью экономического роста обсудили в Минске в рамках работы Конгресса патриотических сил
Политика - это концентрированное выражение экономики. На смену кооперации и взаимовыгодному сотрудничеству могут прийти только стагнация и разорение. Это то, с чем сегодня приходится сталкиваться странам, которые не могут принимать самостоятельные решения.
Глобальные вызовы перед возможностью экономического роста обсудили сегодня в Минске в рамках второго дня работы Конгресса патриотических сил.
Закрытие промышленных предприятий и атомных электростанций в Германии происходит из-за зеленой повестки. Это большая проблема, потому что нашей промышленности нужна дешевая электроэнергия для развития. Нужно сказать, что закрывается не только завод "Фольксваген", закрывается также химическая промышленность, в частности, например компания "Басф" объявила о том, что закроет более 50 % своих производственных мощностей. Закрытие больших заводов также означает, что закрываются маленькие и средние бизнесы, которые занимаются поставками для этих заводов. То есть это очень опасная и проблемная тенденция для Германии. Нашей стране нужны атомные электростанции, а также нам нужен газ из России, потому что поступающий к нам сжиженный газ из США на 30 % дороже и, соответственно, это приносит нам серьезный ущерб.
Белый дом экспортирует не только газ по завышенной цене, называя его с традиционным пафосом «молекулами свободы», он фактически экспортирует свой экономический кризис в Евросоюз. Бывший президент Европейского центрального банка Марио Драги представил доклад, согласно которому ЕС нуждается в беспрецедентном уровне инвестиций, более чем вдвое превышающем послевоенный план Маршалла.
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