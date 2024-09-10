Закрытие промышленных предприятий и атомных электростанций в Германии происходит из-за зеленой повестки. Это большая проблема, потому что нашей промышленности нужна дешевая электроэнергия для развития. Нужно сказать, что закрывается не только завод "Фольксваген", закрывается также химическая промышленность, в частности, например компания "Басф" объявила о том, что закроет более 50 % своих производственных мощностей. Закрытие больших заводов также означает, что закрываются маленькие и средние бизнесы, которые занимаются поставками для этих заводов. То есть это очень опасная и проблемная тенденция для Германии. Нашей стране нужны атомные электростанции, а также нам нужен газ из России, потому что поступающий к нам сжиженный газ из США на 30 % дороже и, соответственно, это приносит нам серьезный ущерб.

Гуннар Линдеманн, депутат сената Берлина, член партии "Альтернатива для Германии"