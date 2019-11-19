Глобальный рынок Bluetooth-колонок вырастет до $37,7 млрд к 2026 году

Глобальный рынок Bluetooth-колонок вырастет почти до 38 миллиардов долларов к 2026 году, прогнозируют эксперты. Основные движущие факторы, стимулирующие рост рынка: улучшение качества звука, растущий спрос на беспроводные подключения, рост использования смартфонов, ускорение технического прогресса, повышенный спрос на товары бытовой электроники - такие, как мобильные телефоны и музыкальные системы, считают аналитики.





