Глубокое не оставит гостей голодными: чем Вишневая королева будет угощать посетителей фестиваля

Совмин Беларуси определил самые благоустроенные населенные пункты страны. Лучшим областным центром стал Брест, среди городов с населением более 80 тыс. человек не было равных Мозырю и Бобруйску, а рейтинг райцентров возглавили Жабинка, Малорита и Глубокое. На последней локации остановимся поподробнее.

В городе развивают агропромышленное объединение (одно из крупнейших в Витебской области) и готовятся к реализации программы "Один район - один инвестпроект". За знаменитой вишневой сгущенкой отправился в Глубокое корреспондент Агентства теленовостей Антон Малюта, но понял, что у жителей райцентра есть еще много поводов для гордости.





Глубокое - город, в котором сгущаются не тучи, а молоко. Но известен он на всю Беларусь не только своей сгущенкой, но еще и вишней. Здесь многое связано именно с этой ягодой, есть даже своя Вишневая королева.

Знал ли когда-то Болеслав Лапырь, который вывел сорт глубокской вишни, что оставит свой след не только в науке, но еще и в туризме: благодаря его детищу спустя почти сотню лет в Глубокое будут съезжаться путешественники со всей Беларуси и не только. Ежегодный "Вишневый фестиваль" - это два дня громкого и вкусного праздника. Этот июль не станет исключением, слово дает сама королева.





Я, Вишневая королева, обещаю, что всех, кто приедет к нам на Вишневый фестиваль, я обязательно угощу вкусным вишневым вареньем, разными вишневыми угощениями и, конечно, вишневым компотом. Ирина Альхимович, начальник отдела Глубокского центра культуры и народного творчества

А еще "Вишневый фестиваль" - это хорошая возможность поверить в сказку. Для детей, взрослых и самой Вишневой королевы. Остальные 363 дня в году ее зовут Ирина. Уже три десятилетия она приносит праздник жителям Глубокого. Сферу культуры не готова променять ни на что, впрочем, как и жизнь в родном городе.

Мы убедились: вишня здесь в каждом саду и в каждой банке. Сгущенка с приставкой "черри" - один из самых популярных продуктов от местного молочно-консервного комбината. Вкусовая палитра постоянно расширяется, хотя, конечно, и стандартное лакомство по ГОСТу заходит на ура в той же России. Но не сгущенкой единой живет предприятие.





В 2018 году произошла модернизация и реконструкция цеха сухого молока и молочной сыворотки. Производится эта продукция для реализации в кондитерском производстве. Поставляется данная продукция на рынок Российской Федерации и Китая. Ирина Малиновская, главный технолог Глубокского молочноконсервного комбината

Пастеризация, очищение от солей, сгущение и кристаллизация - каждый этап (от сырья до готового продукта) находится под контролем главного технолога. Ирина когда-то сама начинала в лаборатории консервного цеха. Говорит, хоть не сладкоежка, но о вкусах поспорить может.

В Глубоком остаться голодным просто невозможно. И если сгущенка - это десерт, то за основные блюда отвечает мясокомбинат. Здесь нас встречает тоже главный технолог.





Я город наш люблю, люблю наше предприятие, коллектив, который здесь работает. Не одно поколение людей вложило свой труд, энергию в наше предприятие, продукцию, которую мы выпускаем. Мы хотим это ценить, продвигать, стремиться к новым вершинам. Татьяна Сакович, главный технолог Глубокского мясокомбината

Конечно, конкуренция в отрасли большая и бороться за полки с флагманами - дело нелегкое, но таковы правила рынка. Казалось бы, в небольшом городе умеют выпускать более 150 видов колбасных изделий! Все в лучших традициях бренда "Сделано в Беларуси" - вкусно и качественно.

Кстати, два флагмана района - мясной и молочный комбинаты - входят в агропромышленное объединение. Это полный цикл от поля до прилавка. И этот самый прилавок часто совместный. В фирменном магазине одного предприятия можно найти продукцию и другого.

Вишенкой на промышленном торте Глубокого станет завод, который сейчас строится на глазах жителей города. Частная компания работает на арендных площадях уже 8 лет, но пришло время расширяться и наращивать мощности. Тем более что продукция востребована как внутри страны, так и за рубежом. Здесь будут выпускать масла для техники, всего около сотни видов. Осталось окончательно подготовить площадку.





На данном этапе на объекте завершены работы по укладке сетей, водопровода, канализации, газификации. Остались отделочные работы административно-бытового корпуса, монтаж и обвязка оборудования производственного корпуса. Алексей Байко, замдиректора частного предприятия

Если все пойдет как по маслу, выпуск продукции здесь начнется уже до конца 2023 года. А трудиться будут больше 200 человек.