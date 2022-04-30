Глубокский молочноконсервный комбинат реализовал свою продукцию в Китай за юани

Глубокский молочноконсервный комбинат первый среди предприятий отрасли Беларуси реализовал свою продукцию в Китай за юани. В Поднебесную отгрузили 400 тонн сухой молочной сыворотки. Разговоры о переходе во взаиморасчетах на национальные валюты шли давно. Ускорило процесс, в частности, санкционное давление на нашу страну. Во время посещения Глубокского перерабатывающего предприятия в марте Президент Беларуси Александр Лукашенко акцентировал на этом внимание, нацеливая коллектив активнее осваивать емкий китайский рынок. Также несмотря на непростые экономические реалии, не теряют своей актуальности контрактные обязательства комбината с торговыми партнерами из России, Казахстана и других стран.



Ольга Масловскаяпродолжит тему. Глубокский молочноконсервный комбинат -предприятие брендовое. Здесь среди прочих видов продукции выпускают сгущенку. Ту самую, по ГОСТу. Любимое лакомство и лучший презент из Беларуси. Когда начинали в 70-е, виды молочных консервов можно было по пальцам одной руки пересчитать. Теперь вкусовые вариации на выбор.







Сухие молочные продукты - бестселлер на международном рынке

Молочные консервы - популярный товар не только на внутреннем рынке. Россия, Казахстан - отгрузки в эти страны идут регулярно. Вообще продукцию из Глубокого знают в 13-ти государствах. Продают сыры. Но настоящий бестселлер на внешнем рынке - сухое молоко и сухая молочная сыворотка.

Все технологические процессы скрыты от глаз. Остается только представить, что внутри этой камеры сейчас настоящий смерч. Его создает поток горячего воздуха (его

температура около 180 градусов). Под его воздействием распыляемая сыворотка превращается в порошок.





Юани - новая валюта для расчетов

В прошлом году сухое молоко и сыворотку покупали Россия, Казахстан, были тестовые отгрузки в Японию и Вьетнам. Более 2 тысяч тонн продукта поставили в Китай. Очередной контракт закрыли совсем недавно. Реализовали 400 тонн сухой молочной сыворотки. Причем сделку провели не в долларах, а в юанях.

Юлия Боровик, замначальника отдела ОАО "Глубокский молочноконсервный комбинат":

Искать дополнительные пути сотрудничества с учетом ситуации в регионе и санкций предложил Китаю глава белорусского государства. Во время недавней встречи с послом КНР Александр Лукашенко подчеркнул, что развитие отношений с восточной страной является важнейшим приоритетом во внешней политике и экономике Беларуси. Поэтому как бы ни штормило настроены на сотрудничество.

А глубокские переработчики тем временем закрывают очередной контракт с Китаем: готовят к отправке в Поднебесную 40 тонн сухого обезжиренного молока в мелкой фасовке. Успешный опыт расчета в национальной валюте КНР готовы повторить. Спрос на продукцию большой, говорят глубочане. Самое время наращивать объемы производства. Развивают собственную сырьевую зону: под крылом два десятка сельхозпроизводителей.

Аграрии увеличивают площади под многолетние травы, богатые белком - от корма зависит качество и количество молока. Модернизируют животноводческие объекты. В работе комплексы "Квачи" и "Голубичи".