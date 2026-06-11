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Годовая инфляция в Беларуси в мае составила 4,8 %
Годовая инфляция в Беларуси в мае составила 4,8 %. В апреле и марте она была на уровне 5,4 %, как сообщает Белстат.
При этом за май цены выросли на 0,1 %, а с начала года - на 2,6 %.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года цены на продовольственные товары в мае прибавили 4,9 %. К апрелю 2026-го они снизились на 0,2 %. Непродовольственные товары в мае подорожали в сравнении с маем 2025-го на 2 %, с апрелем этого года - на 0,1 %.
Больше всего в мае этого года выросли цены на услуги. В сравнении с таким же периодом прошлого года они подорожали на 8,5 %, с апрелем - на 0,4 %. Причиной снижения инфляции аналитики Евразийского банка развития считают падение цен на сезонные овощи и фрукты.
Напомним, по прогнозам правительства, инфляция в стране по итогам года не должна превысить 7 %.