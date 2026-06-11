Годовая инфляция в Беларуси в мае составила 4,8 %. В апреле и марте она была на уровне 5,4 %, как сообщает Белстат.

При этом за май цены выросли на 0,1 %, а с начала года - на 2,6 %.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года цены на продовольственные товары в мае прибавили 4,9 %. К апрелю 2026-го они снизились на 0,2 %. Непродовольственные товары в мае подорожали в сравнении с маем 2025-го на 2 %, с апрелем этого года - на 0,1 %.

Сравнение значений инфляции в Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5020bb4c-0fd3-42a0-b2ca-bc245ce68043/conversions/86921071-a948-4894-9e15-c602a6c5a5bd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5020bb4c-0fd3-42a0-b2ca-bc245ce68043/conversions/86921071-a948-4894-9e15-c602a6c5a5bd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5020bb4c-0fd3-42a0-b2ca-bc245ce68043/conversions/86921071-a948-4894-9e15-c602a6c5a5bd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5020bb4c-0fd3-42a0-b2ca-bc245ce68043/conversions/86921071-a948-4894-9e15-c602a6c5a5bd-xl-___webp_1920.webp 1920w

Больше всего в мае этого года выросли цены на услуги. В сравнении с таким же периодом прошлого года они подорожали на 8,5 %, с апрелем - на 0,4 %. Причиной снижения инфляции аналитики Евразийского банка развития считают падение цен на сезонные овощи и фрукты.