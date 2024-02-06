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Годовая инфляция в Турции в январе составила 64,86 %

Годовая инфляция в Турции по итогам января составила почти 65 процентов в сравнении с месяцем ранее, сообщил национальный институт статистики.

Глава Минфина республики отметил, что показатели инфляции оказались немного выше ожиданий, но носят временный характер.

Начиная с февраля, турецкое правительство ждет снижения показателя. Обеспечение ценовой стабильности является сейчас основным приоритетом.

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