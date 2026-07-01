Головченко на Финансовом конгрессе: Важно не упустить возможности развития

Курс на долгосрочный рост - как не растерять возможности. Об этом говорят на Финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге. В работе и дискуссиях на площадке принимает участие глава Нацбанка Беларуси.

1 июля в Санкт-Петербурге собрались бизнесмены, эксперты, финансисты, банкиры на Финансовый конгресс Банка развития. Его называют одним из главных деловых событий года, а также ключевой площадкой, где регулятор и участники финансового рынка обсуждают глобальные и самые острые вопросы экономического развития.

Например, 1 июля будут говорить о макроэкономике, денежно-кредитной политике, также развитии технологий и банковского регулирования, как влияют внешние факторы на устойчивость развития экономики России, учитывая то, что Россия - наш главный торгово-экономический партнер. Беларуси интересен этот диалог, мы активно участвуем в диалоге и переговорах.

Роман Головченко, председатель Правления Нацбанка Беларуси: "Современная архитектура платежей и вообще мировая финансовая система проживает времена драматических перемен. Драматических не с точки зрения каких-то последствий тяжелых, а с точки зрения быстроты и скорости изменений, которые происходят. Поэтому очень важно успеть не просто адаптироваться под изменения, важно занять проактивную позицию и где-то даже выступать инициатором таких решений. Поэтому очень важно иметь доступ к самым современным практикам регулирования финансовых технологий".

Финансовый конгресс в Санкт-Петербурге - это отличная площадка, чтобы услышать голос партнеров, представителей Глобального Юга, крупных развивающихся экономик, самих российских финансовых учреждений, регуляторов, подчеркнул председатель Правления Нацбанка Беларуси. Это самое лучшее место для того, чтобы и себя показать и на других посмотреть.

Деловая программа форума – это 2 пленарных заседания, а также панельные дискуссии. Но вот главная тема - это курс на долгосрочный рост, как не растерять возможности. Беларусь на площадке проведет еще и серию двухсторонних встреч, например, с руководством центральных банков России, Индии, Египта, а также Никарагуа.