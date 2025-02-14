Головченко оценил уровень зарплат, ВВП и инфляции в Беларуси

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Белорусская экономика сохраняет тенденцию к росту. Об этом говорят итоговые цифры за 2024 год и данные за январь 2025-го.

19 февраля результаты социально-экономического развития страны за прошлый год подводят на заседании Совмина. Как заявил премьер-министр Роман Головченко, в 2024-м удалось решить важнейшие задачи, поставленные и главой государства, и предусмотренные Программой социально-экономического развития. Это в первую очередь касается роста благосостояния граждан. Реальные доходы прибавили почти 10 %. На такой же рост в прошлом году вышли и пенсии. В декабре средняя зарплата достигла 2 700 рублей. Как и в предыдущие годы, материально поддержали бюджетников и низкооплачиваемые категории работников.

"Принимались точечные решения по установлению дополнительных выплат учителям, врачам, также работникам социальной сферы. На эти цели в прошлом году направлено более 1,7 млрд руб.", - отметил премьер-министр. Также он добавил, что сохранена макроэкономическая стабильность. Золотовалютные резервы за год увеличились почти на 800 млн долларов и на 1 января составили почти 9 млрд долларов.