Головченко рассказал, каким вышел "индекс оливье" в 2024 году

Праздничный салат оливье на каждом столе в Новый год. По классическому рецепту нужно, чтобы была докторская колбаса и копченая курица. Многие смотрят, подорожали ли продукты за год именно по "индексу оливье". А на что смотрит правительство, на какие продукты, непродовольственные товары или услуги обращает внимание, поинтересовались у премьер-министра Беларуси Романа Головченко.

"На самом деле на все обращаем, - сказал он. - У нас есть параметр по инфляции, она в текущем году не должна превысить 6 %. На следующий год тоже мы себе очень напряженный ставим параметр по инфляции. И опять-таки рассчитываем, что население это не заметит. Потому что мы заложили рост начисленной средней заработной платы в 2025 году порядка 2400 рублей. Этого будет вполне достаточно для того, чтобы перекрыть ожидаемый рост цен. С 1 января увеличится базовая ставка, по которой рассчитываются оклады бюджетников".