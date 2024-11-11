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Головченко рассказал, каким вышел "индекс оливье" в 2024 году
Праздничный салат оливье на каждом столе в Новый год. По классическому рецепту нужно, чтобы была докторская колбаса и копченая курица. Многие смотрят, подорожали ли продукты за год именно по "индексу оливье". А на что смотрит правительство, на какие продукты, непродовольственные товары или услуги обращает внимание, поинтересовались у премьер-министра Беларуси Романа Головченко.
"На самом деле на все обращаем, - сказал он. - У нас есть параметр по инфляции, она в текущем году не должна превысить 6 %. На следующий год тоже мы себе очень напряженный ставим параметр по инфляции. И опять-таки рассчитываем, что население это не заметит. Потому что мы заложили рост начисленной средней заработной платы в 2025 году порядка 2400 рублей. Этого будет вполне достаточно для того, чтобы перекрыть ожидаемый рост цен. С 1 января увеличится базовая ставка, по которой рассчитываются оклады бюджетников".
Возвращаясь к "индексу оливье", Роман Головченко отметил, что если сравнить стоимость продуктов, которые входят в рецепт салата, в прошлом году и сейчас, то получается "индекс оливье". "Кстати, как раз недавно его у нас посчитали, на самом деле достаточно неожиданная цифра получилась. В 2024 году "индекс оливье" отрицательный. Оливье в этом году подешевел. Возможно, это связано с тем, что сейчас основные ингредиенты (типа майонеза, зеленого горошка и другое) находятся на акциях и распродажах, - предположил премьер-министр. - В прошлом году такой набор для типичного оливье стоил 13 рублей 80 копеек. В этом году он стоит 13 рублей 44 или 45 копейки. Т.е. вполне приемлемая цифра".
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