Головченко встретился с главой Центробанка Индии на полях Финансового конгресса в Питере

Курс на долгосрочный рост, как не растерять возможности - об этом 1 июля говорили на Финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге. Чем интересен этот конгресс для Беларуси, какие темы сегодня главные для финансового рынка?

Банкиры, финансисты, бизнес-эксперты собрались в Санкт-Петербурге на Финансовом конгрессе Банка России. Его называют одним из главных деловых событий и ключевой площадкой диалога регулятора и участников рынка. Здесь говорят о самых острых вопросах макроэкономики, денежно-кредитной политики, банковского регулирования и развития технологий.

Конечно, обсуждают внешние факторы, как они будут влиять на экономические процессы в России сегодня и завтра. Вице-премьер Александр Новак заявил, что экономика страны-соседки адаптировалась к внешним вызовам на 80 %. Сегодня ей нужны структурные изменения, ставка на креатив и платформенные решения.

В Беларуси это тоже в числе приоритетов - доля креативной индустрии в ВВП по стране составляет 5 %. Новым идеям нужны и финансы, а значит кредиты под выгодные проценты - это самая дискуссионная тема.

Центробанк России настаивает на росте производительности труда, а банкиры - на уменьшении ставки рефинансирования (сейчас она 14,25 % годовых, снизилась в середине июня).

"Главным таким фактором риска сегодня является корпоративное кредитование и качество кредитного портфеля. Мы видели сейчас на сессии, что многих беспокоит эта проблема. Идут запросы по реструктуризациям, ставки сохраняются высокими уже очень длительное время. В такой ситуации многие компании испытывают проблемы, банки вынуждены создавать в связи с этим резервы, менять условия по договорам, продлевать, возможно, понижать ставку, брать новые залоги и так далее. Второй момент - это технологические риски, кибербезопасность, тоже большие вызовы в этом направлении", - отметил заместитель правления, финансовый директор коммерческого банка (Россия) Тарас Скворцов.

Учитывая то, что Россия - главный торгово-экономический партнер Беларуси, стране интересен этот профессиональный диалог. Председатель правления Нацбанка участвует в пленарных заседаниях.

Роман Головченко, председатель правления Национального банка:

"Современная архитектура платежей и вообще мировая финансовая система проживают времена драматических перемен не с точки зрения тяжелых последствий, а с точки зрения быстроты и скорости изменений, которые происходят. Поэтому очень важно для центральных банков, для других финансовых регуляторов успевать не просто адаптироваться под изменения, важно занимать проактивную позицию и даже выступать инициатором таких решений. Поэтому очень важно иметь доступ к самым современным практикам регулирования и финансовых технологий. Именно здесь это отличная площадка для того, чтобы услышать голоса наших партнеров, коллег, представителей Глобального Юга, крупных развивающихся экономик, самих российских финансовых учреждений, регуляторов. Это самое лучшее место для того, чтобы и себя показать, как говорится, и на других посмотреть".

Деловая программа конгресса - это традиционно 2 пленарные сессии и панельные дискуссии. Ежегодно площадка привлекает не менее тысячи представителей финансового рынка. Главная тема пленарного заседания - курс на долгосрочный рост, как не растерять возможности. О них говорили на полях конгресса и на двухсторонних встречах.

1 июля также состоялись переговоры с руководством Центрального банка Индии. У белорусских и индийских банков общие ценности и подходы в регулировании, отметил глава Нацбанка. В 2025 году взаимная торговля составила 900 млн долларов, а за 4 месяца 2026-го - 400 млн. Есть совместные проекты в машиностроении, в планах и фармацевтика.

"Несмотря на отличия в размерах наших государств, мы разделяем с Индией общие ценности, а наши ключевые приоритеты развития совпадают с вашими. Очень ценим поддержку Индии на международной арене. В частности, выражаем благодарность за поддержку Республики Беларусь в качестве члена Шанхайской организации сотрудничества и партнера по БРИКС. Эта поддержка очень важна для нас. Я благодарю власти Индии за оказанное доверие. Хочу подчеркнуть, что политические связи между нашими государствами и дружба наших народов позитивно сказываются на экономическом сотрудничестве и развитии", - заявил Роман Головченко.

Санджай Малхотра, глава Центробанка Индии:

"Для нас также очень важно, что Республика Беларусь поддерживает нас на различных важных международных площадках, включая Организацию Объединенных Наций. Мы очень благодарны за такую поддержку. Что касается организации БРИКС, мы всегда поддерживали и будем и дальше поддерживать вашу страну. И мы еще изучим, каким образом мы можем оказывать такую поддержку наилучшим образом. Я также рад отметить, что один из ваших банков открыл свое представительство в нашей стране. Я согласен, что для банковских отношений также важны и экономические связи, так как финансовый сектор помогает экономическим отношениям и их развитию".

2 июля на Конгрессе пройдет международная сессия, которая будет посвящена многополярному финансовому миру, а также у Беларуси состоятся переговоры с руководством Центробанков России, Египта и Никарагуа.