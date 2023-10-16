Головченко: Беларусь будет одним из звеньев широкой сети проектов на территории Союзного государства

Беларусь просто ворвалась в атомную семью. По расчетам и нашим, и Министерства энергетики Беларуси, 25 % электричества в стране будет атомным по итогам года. Это значит далеко за спиной останется не только Великобритания, Канада, но и Российскую Федерацию и Соединенные Штаты Америки Беларусь обгонит по удельному весу атомного электричества, а значит, зеленого, устойчивого электричества.

Алексей Лихачев, гендиректор Госкорпорации "Росатом"