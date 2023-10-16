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Головченко: Беларусь будет одним из звеньев широкой сети проектов на территории Союзного государства
Беларусь будет одним из звеньев широкой сети проектов Росатома на территории Союзного государства. Об этом сегодня заявил премьер Роман Головченко на встрече с главой корпорации Алексеем Лихачевым. Говорили о реализации проекта по сооружению атомной электростанции, где самые современные технологии, ее готовность к вводу в эксплуатацию и других направлениях сотрудничества. Уже согласованы такие, как ядерная медицина, аддитивные технологии, накопители энергии и цифровизация. Глава правительства отметил, работы на АЭС идут в плановом порядке.
Буквально на днях завершилось комплексное опробование второго энергоблока. Это завершающая стадия перед приемкой станции в эксплуатацию в установленном порядке. Двумя энергоблоками БелАЭС выработано более 20 млрд кВт.ч электроэнергии. Для приемки станции в эксплуатацию приступила к работе соответствующая рабочая комиссия. И правительством республики назначена приемочная комиссия, которую возглавляет заместитель премьер-министра Петр Александрович Пархомчик.
Финал испытаний - комплексное использование второго энергоблока на максимально возможной мощности в течение двух недель. Первый же блок вовсю работает. Уже получено 18 млрд киловатт часов электроэнергии. И это серьезный вклад в энергообеспечение Беларуси и наш суверенитет. Поэтому к белорусской станции сейчас приковано внимание всей мировой атомной семьи.
Беларусь просто ворвалась в атомную семью. По расчетам и нашим, и Министерства энергетики Беларуси, 25 % электричества в стране будет атомным по итогам года. Это значит далеко за спиной останется не только Великобритания, Канада, но и Российскую Федерацию и Соединенные Штаты Америки Беларусь обгонит по удельному весу атомного электричества, а значит, зеленого, устойчивого электричества.
Задача обеспечить в дальнейшем надежную и эффективную работу атомной электростанции с созданием соответствующих условий (по росту электропотребления в стране условия созданы) и дальнейшей работы по модернизации электросетевой инфраструктуры с целью удовлетворения возрастающих потребностей как населения, так и реального сектора экономики.
Российская госкорпорация подготовила для обсуждения целый блок предложений по проектам. Один из них - для нашей стройотрасли: в Калининградской области идет возведение гигафабрики и ряд белорусских компаний получили предложение работать на строительстве. Также сотрудничество ведется по 3Д принтерам и накопителям.
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