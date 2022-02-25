Головченко: Беларусь и Россия находят приемлемые решения по большинству вопросов

Беларусь и Россия находят приемлемые решения по большинству вопросов, которые возникают часто, в том числе из-за навязанных извне сложностей. Об этом заявил белорусский премьер Роман Головченко на встрече с российским коллегой на полях межправсовета в Нур-Султане. Постоянный диалог налажен на уровне правительств двух стран. Объем торговли за прошлый год был лучшим за 9 лет. И это несмотря на нелегитимные санкции, которые усиливаются на Беларусь и Россию со стороны коллективного Запада.