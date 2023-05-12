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Головченко: Беларусь и Россия не только выдержали экономическое давление, но и выходят на новую траекторию роста
Беларусь и Россия не только выдержали экономическое давление, но и выходят на новую траекторию роста и устойчивую динамику взаимовыгодного сотрудничества. Об этом заявил премьер Роман Головченко на встрече с заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым. Укрепление наших союзнических отношений - это ответ на внешнее давление. Взаимный товарооборот, который за прошлый год превысил 50 миллиардов долларов, уже в этом году сохраняет динамику и за первый квартал вырос на 22%. В центре нашего взаимодействия промышленная кооперация: предприятия Беларуси и России на сегодня тесно связаны друг с другом. А одна из союзных программ отвечает как раз за единую промышленную политику.
Во время рабочего визита в Минск Денис Мантуров посетит и ряд белорусских предприятий микроэлектроники и авиастроения. Будут обсуждаться совместные проекты в этих сферах.
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