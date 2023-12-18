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Головченко: Беларусь в 2024 году планирует провести более 15 выставок в 5 странах СНГ
Беларусь в 2024 году планирует провести более 15 выставок в 5 странах СНГ. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко 18 декабря в Москве на заседании Совета глав правительств СНГ, передаетБЕЛТА.
"Большую роль в развитии сотрудничества между странами СНГ занимает выставочно-ярмарочная деятельность. Беларусь в следующем году планирует организовать более 15 экспозиций на международных выставочных площадках в 5 странах СНГ", - сказал Роман Головченко.
Он также обратил внимание, что у всех стран СНГ есть виртуальные экспозиции, посвященные Великой Отечественной войне. "Объединив видеоматериалы на площадке виртуальной выставки, посвященной 80-летию нашей общей Победы, мы сделаем такой проект по-настоящему народным", - уверен премьер-министр Беларуси.
Фото: Павла Орловского
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