Головченко: Беларуси и Кемеровской области нужно активизировать торгово-экономические связи

Беларуси и Кемеровской области нужно активизировать торгово-экономические связи, заявил премьер Роман Головченко во время встречи с губернатором этого российского региона Сергеем Цивилевым. В прошлом году взаимный товарооборот достиг 600 миллионов долларов. И это очень высокая база. В этом году пока темпы ниже, поэтому важно составить более детальный план действий - дорожную карту по сотрудничеству. Как раз основные пункты документа обсудили в правительстве.

Кузбас готов строить новый сервисный центр БЕЛАЗ, так как первый загружен на все 100, а потребность колоссальная, отметил российский губернатор. Есть огромный спрос на белорусскую технику. Речь идет о создании мультибрендового центра по продаже и обслуживанию всей линейки: от сельхозмашин, дорожных до коммунальных.

"Кузбасс является очень важным партнером для нас. В прошлом году мы поработали практически на $600 млн. База очень высокая, в этом году пока темпы складываются ниже", - сказал Роман Головченко.

Головченко также отметил, что предприятия Кемеровской области - один из крупнейших потребителей самосвалов БЕЛАЗ.

"Я здесь в должности не только губернатора Кузбасса, но и руководителя "Сибирского соглашения". У субъектов Сибирского федерального округа единые цели и единая программа, единая стратегия развития, которая формируется сейчас до 2035 года. У всех участников "Сибирского соглашения" есть интерес к сотрудничеству с Беларусью. Думаю, здесь потенциал просто огромный", - подчеркнул Сергей Цивилев.