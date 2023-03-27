ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Головченко: Беларуси и России необходимо ускорить реализацию подписанных межправсоглашений о единой промышленной политике и признании технологических операций

Беларуси и России необходимо ускорить реализацию подписанных межправсоглашений о единой промышленной политике и признании технологических операций. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Это обеспечит опережающее развитие и устойчивый рост промышленности двух стран. Несмотря на усилия отдельных западных политиков, нас не накрыли волны экономических кризисов, валюты не обесценились, а предприятия работают, наращивая объемы производства. И сегодня важно усилить кооперацию в машиностроении и других сферах.

Мы уверенно идем по пути союзного строительства, именно экономического его измерения. Статистика это подтверждает. Вы знаете, что прошлый год мы увеличили экспорт в Россию практически на 40 %. А пока по январю и оперативным данным за февраль и март эта тенденция сохраняется. Более того, у нас положительный баланс, положительное сальдо в торговле с Россией. В этом плане важно то, что экономика России также устойчива. И это, конечно же, помогает и нам, потому что именно благодаря тому, что Российская Федерация успешно со своими вызовами справляется, это помогает и Беларуси. Мы устойчиво наращиваем наши поставки.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

По итогам союзного Совмина подписано 12 документов. Среди них о стратегии научно-технического развития, программах в области космоса и мониторинге таможенных операций.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все