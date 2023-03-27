Головченко: Беларуси и России необходимо ускорить реализацию подписанных межправсоглашений о единой промышленной политике и признании технологических операций

Мы уверенно идем по пути союзного строительства, именно экономического его измерения. Статистика это подтверждает. Вы знаете, что прошлый год мы увеличили экспорт в Россию практически на 40 %. А пока по январю и оперативным данным за февраль и март эта тенденция сохраняется. Более того, у нас положительный баланс, положительное сальдо в торговле с Россией. В этом плане важно то, что экономика России также устойчива. И это, конечно же, помогает и нам, потому что именно благодаря тому, что Российская Федерация успешно со своими вызовами справляется, это помогает и Беларуси. Мы устойчиво наращиваем наши поставки.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси