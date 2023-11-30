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Головченко: Белкоопсоюзу нужно выработать эффективную бизнес-модель

Белкоопсоюзу нужно выработать эффективную бизнес-модель. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко на Президиуме Совмина, где обсуждали работу этой торговой сети. Треть населения страны пользуется магазинами Белкоопсоюза, особенно в селах и небольших городах, где зачастую другой альтернативы попросту нет. Однако вопросов к работе торговых точек или автолавок этой структуры немало. По итогам первого полугодия Президентом дана достаточно жесткая оценка их деятельности. Требование одно - система должна мобилизоваться и успешно завершить этот год.

Развитие своей сети Белкоопсоюз планирует согласно утвержденной программе развития потребкооперации до 2025 года. Но первые шаги по переформатированию работы и обслуживанию готовы внедрять прямо сейчас, тем более перед новогодними праздниками всегда повышенный спрос на богатый ассортимент.

Белкоопсоюз планирует запустить свой интернет-магазин, а также в ближайшее время открыть не менее 70-ти торговых объектов именно в городах.

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