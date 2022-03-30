Головченко: Диалог бизнеса Беларуси и России в нынешних санкционных реалиях приобретает особое значение

Диалог бизнеса Беларуси и России в нынешних санкционных реалиях приобретает особое значение. Об этом 30 марта заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко на открытии совместного бизнес-форума в Санкт-Петербурге. Все внимание взаимной переориентации поставок выпадающего экспорта в недружественные страны, а также активизации производственной кооперации. Стороны заинтересованы в максимально предметном диалоге, подчеркнули участники. Санкционный натиск на союзников вынуждает ускорить работу по многим совместным проектам. А технологическая независимость сегодня - это страховка от внешнего диктата в будущем. Бизнес нуждается в поддержке со стороны государства. И сегодня и Россия, и Беларусь принимают необходимые меры, чтобы смягчить санкционный удар.



Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Мы должны все трезво и четко понимать, что против России и Беларуси игра идет вдолгую, и никто не хочет мириться с тем, чтобы наши государства были технологически самостоятельными, суверенными, независимыми. Поэтому в этой ситуации, в этих условиях наш главный и эффективный ответ будет, наверное, определенная переоценка того пути, по которому мы развивались. И, конечно же, ставка и опора на наши собственные силы, на наш научный и интеллектуальный потенциал.