Головченко доложил о контроле цен на импорт, а Президент рассказал историю о какао-бобах

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам ценообразования обратил особое внимание на торговлю продукцией из стабилизационных фондов. Глава государства подчеркнул, что в первую очередь необходимо обеспечить внутренний рынок, пишетБелТА.

"Проводится работа по выстраиванию контроля поставки импортных товаров на внутренний рынок по адекватным ценам. На сегодня схема выглядит так. Государственный таможенный комитет осуществляет мониторинг стоимости более двух тысяч ввозимых товарных позиций, в случае установления фактов превышения стоимости (у нас есть накопленная база реальной стоимости таких товаров) ГТК тут же информирует МАРТ. МАРТ в свою очередь анализирует, как это влияет на инфляцию, и принимает предупредительные меры. За несколько месяцев работы этой системы выявлено порядка 8 тыс. фактов ввоза по цене выше индикатива. Эта работа будет продолжаться", - доложил премьер-министр Роман Головченко.

Глава государства поинтересовался, почему нельзя определить конкретных импортеров для основных товарных позиций. "Если выгодно будет", - добавил он.



Президент пояснил свое предложение случаем из жизни. По словам Александра Лукашенко, однажды к нему обратились с просьбой ввезти в страну какао-бобы. Глава государства отметил, что не был глубоко погружен в суть проблемы, но решил поддержать бизнесменов с одним, общим для всех условием: эти какао-бобы должны быть поставлены на белорусский рынок по ценам ниже, чем они тогда стоили на рынке.

"Через три месяца приходят и говорят: "Завезли, отдали на "Коммунарку". Я говорю: "Но они взяли?" - "А как они не возьмут? Директор говорит: если я не возьму - завтра посадят. Почему? Потому что намного дешевле". Я говорю: "Ребята, завозите все объемы, если это дешевле".



"Действительно дешевле привезли. Экономику показали, показали, сколько они заработали. То есть нормально. А почему мы не можем по критическим группам товаров договориться с людьми?" - уточнил глава государства.



"Я считаю, что если кто-то может предлагать импортный товар по более дешевой цене, то это надо поощрять, - ответил Роман Головченко. - Задача, к которой я подходил несколько раз (к сожалению, эта вся пертурбация с логистикой ее нарушила), - это создание по основным категориям… Какао-бобы - это узкий пример. Вот помидоры, бананы - на них сидят старые импортеры, они знают, что, чего, как. У меня была такая мысль, вплоть до того, что Болбасово (логистический центр в агрогородке Болбасово. - Прим. БелТА) использовать для того, чтобы сделать там огромный распределительный центр по таким позициям".

"Так делай. Это же для этого и создавалось", - напомнил Президент.