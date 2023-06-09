Головченко: ЕАЭС - это огромный внутренний рынок, на котором востребована высокотехнологичная и современная продукция

Накануне там прошел Межправсовет ЕАЭС. Как отметил премьер Беларуси Роман Головченко, в самое ближайшее время в Евразийском союзе нужно подготовить ряд новых кооперационных проектов. Речь идет об инновационных идеях и продукции, которая будет востребована на рынке ЕАЭС. И здесь важно соединить компетенции всех пяти стран. Ведь у многих есть высококлассные производства и сырьевая база. А работа сообща - это большой потенциал для экономик.