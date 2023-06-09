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Головченко: ЕАЭС - это огромный внутренний рынок, на котором востребована высокотехнологичная и современная продукция

Глобальные вопросы интеграции и финансирование перспективных проектов 9 июня обсуждают на Евразийском конгрессе в Сочи.

Накануне там прошел Межправсовет ЕАЭС. Как отметил премьер Беларуси Роман Головченко, в самое ближайшее время в Евразийском союзе нужно подготовить ряд новых кооперационных проектов. Речь идет об инновационных идеях и продукции, которая будет востребована на рынке ЕАЭС. И здесь важно соединить компетенции всех пяти стран. Ведь у многих есть высококлассные производства и сырьевая база. А работа сообща - это большой потенциал для экономик.

ЕАЭС - это огромный внутренний рынок, емкий, на котором востребована высокотехнологичная и современная продукция. Предприятия в наших странах просто обязаны сами производить и технологическое оборудование, и современную сельхозтехнику, тракторы, грузовые автомобили и т.д. При этом мы должны опираться на собственные разработки и научно-технические решения, - заметилРоман Головченко, премьер-министр Беларуси.

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