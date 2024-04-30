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Головченко: Египет - один из ключевых партнеров Беларуси в Африке и на Ближнем Востоке
Один из ключевых партнеров Беларуси в Африке и на Ближнем Востоке - Египет. Отношения всегда развивались в духе дружбы, уважения и взаимного доверия - об этом заявил премьер Роман Головченко сегодня на встрече с египетским коллегой.
С официальным визитом в Каире находится делегация нашего правительства. Контакты с этой страной поддерживаются на всех уровнях. Большое значение для их развития придал и визит Президента Беларуси в Каир в 2020 году, сейчас мы ждем президента Египта. Для успешной торговли созданы все условия и механизмы. Есть и рабочие группы в промышленности и сельском хозяйстве. Сегодня на встрече обсудили создание зерновых и кормовых хабов на территории Египта по белорусским технологиям.
На двухсторонней встрече мы уже обсудили механизмы взаимодействия и сотрудничества между компаниями двух стран по экспорту и импорту. И мы готовы компенсировать импорт товаров, выпавших в Беларуси из-за санкций, в частности, поставлять свои продукты, в основном фрукты и овощи, лекарства. В свою очередь готовы покупать машины и вашу сельхозпродукцию. И надеемся на расширение сотрудничества.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси: Есть ряд факторов, которые оказывают давление на наши экономические связи. Они связаны и с незаконными мерами экономического давления на Республику Беларусь и разрушение мировых логистических и финансовых цепочек. Но мы не должны ссылаться на эти трудности, и правительствам наших стран необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы закрепить положительные тенденции во внешней торговле. А они имеются. За первые два месяца 2024 года товарооборот между Беларусью и Египтом вырос в два раза по сравнению с соответствующим периодом 2023 года.
Общие задачи на перспективу скрепили в документах: соглашения о содействии торговле, взаимодействии финансовых ведомств и свободных экономических зон наших и управления по инвестициям Египта. Бизнес-форум объединил четыре десятка белорусских представителей и сто - египетских.
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