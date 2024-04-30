Головченко: Египет - один из ключевых партнеров Беларуси в Африке и на Ближнем Востоке

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси: Есть ряд факторов, которые оказывают давление на наши экономические связи. Они связаны и с незаконными мерами экономического давления на Республику Беларусь и разрушение мировых логистических и финансовых цепочек. Но мы не должны ссылаться на эти трудности, и правительствам наших стран необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы закрепить положительные тенденции во внешней торговле. А они имеются. За первые два месяца 2024 года товарооборот между Беларусью и Египтом вырос в два раза по сравнению с соответствующим периодом 2023 года.

Мустафа Мадбули, премьер-министр Египта